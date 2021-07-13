ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, як Данілов потрапив до РНБО і став його секретарем

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 липня 2021 08:51
Стало відомо, як Данілов потрапив до РНБО і став його секретарем Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Попередній секретар РНБО Олександр Данилюк привів до Ради національної безпеки і оборони сьогоднішнього голову відомства Олексія Данілова. Він запросив Данілова в команду на посаду свого заступника.

Про це Данилюк розповів у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Пан секретар. Яку роль Олексій Данілов грає в команді президента".

Він же запропонував Данілова в якості свого наступника, коли подав у відставку у вересні 2019 року.

У команді Зеленського тоді в питанні деокупації Донбасу і Криму домінувала концепція швидких і успішних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Данілов у дискусії не брав участі, а його бачення на війну з Росією, мабуть, дисонувало з певним курсом.

"Він спеціально не брав участі у внутрішньодворцевій конкуренції, але дочекався свого моменту. Зробивши ряд успішних пропозицій першій особі - оновлену санкційну політику, він дав у руки інструмент, який зайшов", - повідомило джерело видання в Радбезі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента