СНБО не зверталося до НБУ щодо подій "банкопаду" 2014-2017 років

Секретар СНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що за дорученням президента будуть розглядати питання так званого "банкопаду" 2014-2017 років. У Нацбанку ці заяви бачили, але не отримували офіційних звернень від СНБО з цього приводу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Бачив ці заяви у ЗМІ, проте офіційних звернень від СНБО з цього приводу ми не отримували", - зазначив він.

Разом з тим, за словами Гелетія, він не відчуває жодного політичного тиску та бачить позитивну динаміку співпраці з парламентом і з профільним фінансовим комітетом.

За його словами, НБУ вже вдалося реалізувати важливі законодавчі ініціативи, які підтримали депутати. Зокрема, це стосується внесення змін в закон "Про банки і банківську діяльність" та першого пакету змін в закон "Про Національний банк".

"Під останній є ще три законопроекти - №5851 - про внесення змін в закон "Про валюту і валютні операції", №5852 - щодо внесення змін до закону "Про публічні закупівлі", а також №5853 - зміни в Бюджетний кодекс у частині нашої співпраці з Кабінетом міністрів. Тут ми бачимо підтримку парламентарів", - відзначив Гелетій.