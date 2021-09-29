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СНБО не обращалось к НБУ относительно событий "банкопада" 2014-2017 годов

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Киев, Среда 29 сентября 2021 09:36
СНБО не обращалось к НБУ относительно событий "банкопада" 2014-2017 годов Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что по поручению президента будут рассматривать вопрос так называемого "банкопада" 2014-2017 годов. В Нацбанке эти заявления видели, но не получали официальных обращений от СНБО по этому поводу.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

"Видел эти заявления в СМИ, однако официальных обращений от СНБО по этому поводу мы не получали", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Гелетия, он не чувствует никакого политического давления и видит положительную динамику сотрудничества с парламентом и с профильным финансовым комитетом.

По его словам, НБУ уже удалось реализовать важные законодательные инициативы, которые поддержали депутаты. В частности, это касается внесения изменений в закон "О банках и банковской деятельности" и первого пакета изменений в закон "О Национальном банке".

"Под последней имеются еще три законопроекта - №5851 - о внесении изменений в закон "О валюте и валютных операциях", №5852 - о внесении изменений в закон "О публичных закупках", а также №5853 - изменения в Бюджетный кодекс в части нашего сотрудничества с Кабинетом министров. Здесь мы видим поддержку парламентариев", - отметил Гелетий.

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