СНБО не обращалось к НБУ относительно событий "банкопада" 2014-2017 годов

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что по поручению президента будут рассматривать вопрос так называемого "банкопада" 2014-2017 годов. В Нацбанке эти заявления видели, но не получали официальных обращений от СНБО по этому поводу.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

"Видел эти заявления в СМИ, однако официальных обращений от СНБО по этому поводу мы не получали", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Гелетия, он не чувствует никакого политического давления и видит положительную динамику сотрудничества с парламентом и с профильным финансовым комитетом.

По его словам, НБУ уже удалось реализовать важные законодательные инициативы, которые поддержали депутаты. В частности, это касается внесения изменений в закон "О банках и банковской деятельности" и первого пакета изменений в закон "О Национальном банке".

"Под последней имеются еще три законопроекта - №5851 - о внесении изменений в закон "О валюте и валютных операциях", №5852 - о внесении изменений в закон "О публичных закупках", а также №5853 - изменения в Бюджетный кодекс в части нашего сотрудничества с Кабинетом министров. Здесь мы видим поддержку парламентариев", - отметил Гелетий.