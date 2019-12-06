В РНБО назвали умови проведення виборів на Донбасі

Вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей будуть проведені лише після її деокупації та за українським законодавством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

За словами секретаря РНБО Олекся Данілова, зусилля української влади спрямовані на імплементацію Мінських домовленостей, позиція України базується на пріоритеті принципу територіальної цілісності та суверенітету щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.

"Це наші території, де проживають наші люди. Вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені лише після її деокупації, і відповідно до нашого законодавства та стандартів ОБСЄ", - заявив він.

Секретар РНБО України також зазначив, що запланована на 9 грудня зустріч лідерів чотирьох держав у Нормандському форматі "є не тільки найбільш важливою подією зовнішньої політики України, а й найбільшим пріоритетом безпекового порядку денного Європи".

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що вибори на Донбасі можуть відбутися не раніше ніж через півроку після виведення російських військ та лише за українським законодавством.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі. Він заявив, що вибори мають відповідати законодавству України, а також "щоб були представлені всі партії, щоб були іноземні спостерігачі, і щоб був безпековий доступ журналістів".