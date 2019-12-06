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У "Слузі народу" назвали можливі терміни для проведення виборів на Донбасі

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:52
У "Слузі народу" назвали можливі терміни для проведення виборів на Донбасі
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Місцеві вибори на Донбасі відбудуться не раніше ніж через півроку після деокупації

Вибори на Донбасі можуть відбутися не раніше ніж через півроку після виведення російських військ та лише за українським законодавством. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, місцеві вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зможуть відбутись тільки за українським законодавством і після того, як будуть виведені російські війська з Донбасу

"Це треба час, за який все це може реалізуватися. Це починаючи від півроку - девять місяців або рік - це мінімально", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Корнієнко повідомляв, що у Верховній раді розробляють механізм, що забезпечить можливість голосування вимушено переміщеним особам на місцевих виборах в ОРДЛО. Він зазначав, що переселенцям запропонують механізм дистанційного голосування.

Як писало РБК-Україна, помічник президента Андрій Єрмак заявив, що в команді Володимира Зеленського розраховують на проведення виборів на окупованому Донбасі 31 жовтня 2020 року одночасно з місцевими виборами у всій країні.

Крім того, президент Зеленський висловлював невдоволення пунктом мінських домовленостей про місцеві вибори на Донбасі. Глава держави наголошував, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після деокупації та відновлення контролю над кордоном з Росією.

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