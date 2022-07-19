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Вихід SCM з медіа-бізнесу обумовлений дискримінаційним законом про олігархів, - Ахметов

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Вівторок 19 липня 2022 15:29
Вихід SCM з медіа-бізнесу обумовлений дискримінаційним законом про олігархів, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Єдиною причиною виходу компанії SCM з медіа-бізнесу було набуття чинності дискримінаційного закону про олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмена Ріната Ахметова в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Це рішення викликане тільки одним - вступом в силу дискримінаційного закону про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв з болем у серці. Ми почали розвивати Медіа-бізнес у 2000 році, інвестували в медіа-холдинг понад 1,5 млрд доларів. Канали "Україна" і" Україна 24 "- беззаперечні лідери українського телемовлення", - повідомив Ахметов.

Він також додав, що після початку повномасштабної російської війни проти України і через короткий 6-ти місячний термін для продажу, який визначений законом, продати цей великий Медіа-бізнес на ринкових умовах неможливо.

"А закон, який почав діяти, і не був скасований, вимагав від мене позбутися медіа-активів. Тому я був змушений відмовитися від усіх ліцензій на мовлення і передати їх державі, а також зупинити електронні та друковані медіа. Щодо розвитку медіа в Польщі та інших країнах - рішення на даному етапі не прийнято", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, SCM оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернули державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ.

За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіа групи отримають безпрецедентну для українського медіа-ринку вихідну допомогу - від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладу.

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Рінат Ахметов Закон про олігархів
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