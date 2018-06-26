РНБО дозволила експорт оборонної продукції без посередництва спеціальних держкомпаній

Відповідне рішення ради схвалено президентом України

Президент України підписав Указ, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України по лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

Зокрема, тепер підприємства оборонно-промислового комплексу незалежно від форм власності зможуть експортувати свою продукцію без посередництва державних спеціалізованих компаній.

За словами Турчинова, також зняті обмеження на імпорт зазначеної продукції для власних потреб і для недержавних підприємств, які є офіційними дилерами зарубіжних виробників озброєння.

"Дозволено імпорт продукції військового призначення для власних потреб виробників військової техніки і зброї, а також імпорт для недержавних підприємств, які мають прямі дилерські угоди з зарубіжними виробниками озброєнь", - повідомив Турчинов, додавши, що також зняті обмеження за прямими контрактами для вітчизняних міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, на закупівлі зброї і військової техніки за кордоном

Також Секретар РНБО повідомив, що для реалізації цього рішення, РНБО доручив уряду внести зміни у відповідні нормативні акти Кабінету міністрів України щодо спрощення процедур надання підприємствам різних форм власності повноважень на зазначені імпортно-експортні операції.

"Крім того, уряду доручено розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проекти змін до законів України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про державне оборонне замовлення "та інших законодавчих актів України", - повідомив Турчинов

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак виступає за прямі поставки іноземної зброї і техніки Збройним силам.