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На Донбасі бойовики сім разів порушували "тишу", стріляли із забороненої зброї

Новость на русском → Донбас, Вівторок 11 травня 2021 08:15
На Донбасі бойовики сім разів порушували "тишу", стріляли із забороненої зброї Фото: втрат серед українських військових немає(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 10 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру поблизу Троїцького, а біля Опитного - з мінометів калібру 82 мм.

Біля Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Також окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ООС поблизу Авдіївки, Південного і Водяного

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 11 травня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

Нагадаємо, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.

Ще один воїн, раніше поранений в зоні ООС, помер у п'ятницю у Львівській лікарні.

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