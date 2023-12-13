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Снайперы ССО уничтожили вражескую разведывательную группу под Авдеевкой (видео)

Фото: украинские военные (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Снайперы Сил специальных операций уничтожили разведывательную группу россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, пытавшуюся продвинуться в глубину позиций Сил обороны Украины.

Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре оккупанта.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 декабря, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 341 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 10 БПЛА и 15 ББМ.

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