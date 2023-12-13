Снайпери ССО знищили ворожу розвідувальну групу під Авдіївкою (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, під час нічного спостереження в районі Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони України.



Оператори ССО відкрили вогонь по противнику та зупинили його. Втрати ворога склали чотири окупанти.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 341 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 10 БПЛА та 15 ББМ.