Снайперы ССО уничтожили две саперные группы противника под Купянском (видео)

По данным Лысогора, во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы. Противник планировал установить в лесу инженерные заграждения.

Однако снайперы Сил специальных операций открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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