Снайпери ССО знищили дві саперні групи противника під Куп'янськом (відео)

За даними Лисогора, під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Противник планував встановити в лісі інженерні загородження.

Однак, снайпери Сил спеціальних операцій відкрили вогонь по цілях і знищили обидві групи у складі чотирьох окупантів.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні й за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.