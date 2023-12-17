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Снайпери ССО знищили дві саперні групи противника під Куп'янськом (відео)

Фото: Снайпери ССО знищили дві саперні групи противника (t.me landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Снайпери Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили дві саперні групи противника на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Луганської ОВА Артема Лисогора.

За даними Лисогора, під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Противник планував встановити в лісі інженерні загородження.

 

Однак, снайпери Сил спеціальних операцій відкрили вогонь по цілях і знищили обидві групи у складі чотирьох окупантів.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні й за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниКупянск