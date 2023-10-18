Больше 600 оккупантов, 6 вертолетов и один самолет. Потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 290050 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 4981 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,

артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,

РСЗО - 814 ед,

средства ПВО - 547 ед,

самолетов - 319 (+1) ед,

вертолетов - 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10),

крылатые ракеты - 1534 (+1) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,

специальная техника - 982.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.