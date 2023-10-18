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Больше 600 оккупантов, 6 вертолетов и один самолет. Потери РФ в войне за сутки

Украина, Среда 18 октября 2023 08:01
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Больше 600 оккупантов, 6 вертолетов и один самолет. Потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 290050 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4981 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,
  • РСЗО - 814 ед,
  • средства ПВО - 547 ед,
  • самолетов - 319 (+1) ед,
  • вертолетов - 323 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10),
  • крылатые ракеты - 1534 (+1) ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,
  • специальная техника - 982.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись севернее Клещиевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

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