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Снайперы ССО ликвидировали часть группы оккупантов в Херсонской области (видео)

Архивное фото: Снайперы ССО ликвидировали часть группы оккупантов (t me landforcesofukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские снайперы обнаружили и "отработали" по группе россиян на оккупированной части Херсонской области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили перемещение вражеских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Военные указали, что по целям был оперативно открыт огонь. В результате меткой работы уничтожены трое оккупантов.

Операторы ССО сказали, что ведут наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью. Снайперы добавили, что уничтожают все цели, которые попадают к ним в прицел.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. СилыПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

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