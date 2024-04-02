UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Снайпери ССО ліквідували частину групи окупантів у Херсонській області (відео)

Архівне фото: Снайпери ССО ліквідували частину групи окупантів (t me landforcesofukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Українські снайпери виявили та "відпрацювали" по групі росіян на окупованій частині Херсонської області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили переміщення ворожих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Військові вказали, що по цілях було оперативно відкрито вогонь. У результаті влучної роботи знищено трьох окупантів.

Оператори ССО сказали, що ведуть спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі. Снайпери додали, що знищують усі цілі, які потрапляють до них у приціл.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 18 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні