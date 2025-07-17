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Снаряды для Украины: взносы в инициативу Чехии выросли почти на треть

Четверг 17 июля 2025 17:23
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Снаряды для Украины: взносы в инициативу Чехии выросли почти на треть Иллюстративное фото: Украина получает снаряды в рамках инициативы Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада с начала 2025 года значительно увеличили взносы в инициативу Чехии, в рамках которой Украине поставляют снаряды.

Об этом заявил директор агентства по международному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Вытечка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Вытечки, в этом году в рамках инициативы Чехии Украине было отправлено в общей сложности 850 000 снарядов, в том числе 320 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

При этом в 2024 году было отправлено в общей сложности 1,5 миллиона снарядов, в том числе 500 000 снарядов калибра 155 мм.

"Ясным и неопровержимым доказательством удовлетворенности наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли", - добавил чиновник.

Он уточнил, что в этом году взносы в инициативу выросли на 29% по сравнению со всем 2024 годом. В частности, донаты увеличили Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Вытечка отметил, что страны-доноры всегда сами решают, какие поставки и по каким ценам они будут финансировать, и что предложения подлежат аудиту в отдельных странах-донорах.

Инициатива Чехии

Чехия в 2024 году запустила снарядную инициативу для Украины на фоне острой нехватки снарядов у украинских сил.

Она основана на следующем механизме: Прага вместе с частными компаниями ищет запасы и новые производственные линии по всему миру, а затем предлагает эти партии странам НАТО, которые решают, какие из них профинансировать.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет покупать у США оружие для Украины, поскольку она сосредоточится на собственной снарядной инициативе.

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