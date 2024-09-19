Артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправлялись европейскими покупателями в Украину. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Передача боеприпасов для поддержки обороны Украины от России, согласно источникам и данным таможни, происходит уже более года. По словам трех индийских чиновников, Кремль поднимал этот вопрос как минимум дважды, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его индийским коллегой.

Подробности поставок боеприпасов агентство Reuters раскрывает впервые.

Два источника в индийском правительстве и два источника в оборонной промышленности сообщили Reuters, что Дели произвел лишь очень небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной, и один чиновник оценил, что это было менее 1% от общего количества оружия, импортированного Киевом после войны.

По словам испанского и высокопоставленного индийского чиновника, а также бывшего топ-менеджера Yantra India, государственной компании, боеприпасы которой использует Украина, среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы, - Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу по поставкам в Киев артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского Союза.

Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но вместе с руководителем оборонной промышленности, который напрямую осведомлен о поставках, он сказал, что Индия не предприняла никаких действий для ограничения поставок в Европу. Как и большинство из 20 человек, опрошенных Reuters, они говорили на условиях анонимности.

Дели и Вашингтон, главный защитник Украины в сфере безопасности, недавно усилили оборонное и дипломатическое сотрудничество на фоне усиления Китая, который обе страны считают своим главным соперником.

У Индии также теплые отношения с Россией, которая на протяжении десятилетий является ее основным поставщиком оружия, а премьер-министр Нарендра Моди отказался присоединиться к режиму санкций против Москвы, введенному Западом.

Однако Дели, который долгое время был крупнейшим в мире импортером оружия, также рассматривает затяжную войну в Европе как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта оружия, сообщают шесть индийских источников, знакомых с официальной позицией.

По данным, собранным Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, в период с 2018 по 2023 год Индия экспортировала оружия на сумму чуть более 3 миллиардов долларов.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил на конференции 30 августа, что экспорт продукции военного назначения за последний финансовый год превысил 2,5 млрд долларов и что Дели хочет увеличить этот показатель примерно до 6 млрд долларов к 2029 году.

Коммерчески доступные таможенные записи показывают, что за два года до вторжения в феврале 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов - Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems - экспортировали компоненты боеприпасов всего на 2,8 млн долларов в Италию и Чешскую Республику, а также в Испанию и Словению, где оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

Согласно данным, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра возросла до 135,25 млн долларов, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в четыре страны.

Скрытые поставки

По словам бывшего высокопоставленного пре Yantra, среди компаний, поставлявших в Украину снаряды индийского производства, был и непубличный итальянский оборонный подрядчик Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES).

MES - крупнейший зарубежный клиент Yantra. Руководитель сказал, что базирующаяся в Риме компания покупает пустые оболочки в Индии и наполняет их взрывчаткой.

По словам руководителя, несколько западных фирм имеют возможности по наполнению боеприпасов взрывчатыми веществами, но не имеют производственных мощностей для массового производства артиллерийских снарядов.

В годовом отчете компании Yantra за 2022–2023 годы говорится, что она заключила сделку с неназванным итальянским клиентом на создание производственной линии для снарядов L15A1, которую бывший руководитель Yantra назвал MES.

По данным таможни, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года компания Yantra поставила пустые 155-мм снаряды L15A1 на сумму 35 миллионов долларов.

Таможенные записи также показывают, что в феврале 2024 года британская оружейная компания Dince Hill, в совет директоров которой входит высокопоставленный руководитель MES, экспортировала боеприпасы на сумму 6,7 млн долларов из Италии в Украину.

Среди экспортируемых товаров были 155-мм снаряды L15A1, которые, как указано в таможенной декларации, были изготовлены MES для Министерства обороны Украины и поставлены для "повышения обороноспособности и мобилизационной готовности Украины".

Кроме того, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте поделился в социальных сетях, открывает новую вкладку в мае чешский военный чиновник подписал соглашение с конечным пользователем, которое разрешало передачу 120-мм и 125-мм боеприпасов от Munitions India торговцу оружием Czech Defence Systems.

Пропалестинские активисты утверждали, что судно "Боркум", перевозившее оружие индийского производства и остановившееся в испанском порту, перевозило его в Израиль.

Испанская газета El Mundo в мае сообщила, что конечным пунктом назначения на самом деле была Украина. Испанский чиновник и другой источник, знакомый с этим вопросом, подтвердили Reuters, что конечным пользователем был Киев.

Согласно таможенным записям от 27 марта, компания Munitions India отправила из Ченнаи в CDS 10 000 минометных снарядов калибра 120 и 125 мм на сумму более 9 миллионов долларов.

Реакция РФ

Россия, которая поставляет более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии. В июле Моди выбрал Москву для своей первой двусторонней международной поездки после избрания на третий срок.

На другой встрече в том же месяце в Казахстане между высокопоставленным индийским дипломатом Субраманьямом Джайшанкаром и Лавровым российский министр давил на своего коллегу по поводу индийских боеприпасов, используемых украинцами, и жаловался, что некоторые из них были произведены государственными индийскими компаниями.

Уолтер Ладвиг, эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона, заявил, что перенаправление относительно небольшого количества боеприпасов было геополитически выгодно для Дели.

"Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не "на стороне России" в российско-украинском конфликте", - сказал он, добавив, что у Москвы мало рычагов влияния на решения Дели.