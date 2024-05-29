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Снаряды и системы ПВО: Шмыгаль договорился о военном сотрудничестве с рядом стран ЕС

Фото: премьер-министры Чехии Петр Фиала и Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмыгаль)
Автор: Валерий Савицкий

В Праге 28 мая состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с группой лидеров государств Европейского Союза, в ходе которой обсуждались поставки Украине систем противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Шмыгаля в Facebook.

Глава Кабинета министров встретился с премьер-министрами Чехии Петром Фиалой, Латвии Эвикой Силиней, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Марком Рютте, а также президентом Польши Анджеем Дудой.

Первым вопросом встречи стала чешская инициатива касательно поставки Украине артиллерийских боеприпасов, в рамках которой собрано уже более 1,6 млрд евро. По словам Шмыгаля, необходимо, чтобы "боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику, уже с июня".

Вторым вопросом встречи было обеспечение Украины системами противовоздушной обороны. Глава Кабмина подчеркнул, что Украине как можно быстрее необходимы по крайней мере 7 систем Patriot и современная боевая авиация, а также добавил, что Киев рассчитывает получить первые самолеты F-16 уже этим летом.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в создании совместных предприятий, передаче технологий и финансировании собственных производств.

Отдельно глава правительства поблагодарил Европейский Союз за создание Ukraine Assistance Fund в рамках European Peace Facility.

"Сейчас считаем необходимым как можно быстрее наладить механизм, когда наши партнеры будут покупать вооружение для украинской армии у украинских производителей с последующей компенсацией из этого Фонда", - сообщил Шмыгаль.

Участники встречи также обсудили первый Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии 15 и 16 июня.

Глава Кабмина выразил уверенность, что переговоры высокого уровня "дадут очень хорошие результаты для Украины на поле боя и для достижения справедливого мира".

 

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмигаль)

Военная помощь для Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что первая партия боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, прибудет в Украину в июне.

Нидерланды готовы в кратчайшие сроки передать Украине первую систему ПВО Patriot.

В США пообещали сделать все возможное, чтобы найти и доставить в Украину две системы Patriot.

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