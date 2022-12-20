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Снаряды к "Градам" и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага

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Вторник 20 декабря 2022 15:37
Снаряды к "Градам" и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага Фото: СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага с тысячами патронов (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины обнаружила новые тайники с российскими снарядами и патронами, которые уже переданы украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их отхода из северных регионов Украины. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами для противотанкового оружия.

Снаряды к &quot;Градам&quot; и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врагаВ одном из населенных пунктов Менской территориальной громады обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня "Град". Также в лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов для ручных противотанковых гранатометов.

Снаряды к &quot;Градам&quot; и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врагаКроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысячи патронов к нему.

Также в Корюковском районе в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра. Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.

Снаряды к &quot;Градам&quot; и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага

Напомним, что на освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы.

Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их нашли на освобожденной от оккупантов территории.

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Служба безопасности Украины Черниговская область
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