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Спочатку виконання "Мінська": Естонія назвала умову для саміту ЄС і Росії

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Таллінн, Четвер 24 червня 2021 19:00
Спочатку виконання "Мінська": Естонія назвала умову для саміту ЄС і Росії Фото: міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (twitter.com/eliimets)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Саміт ЄС і Росії на вищому рівні можливий тільки після виконання Москвою мінських угод по Донбасу. Крім того, російська влада повинна повернути країнам окуповані у них території.

Про це в інтерв'ю телеканалу ERR заявила глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс.

"Позиція Естонії в цьому питанні довгий час була визначена: шукаючи змін у відносинах з Росією, важливо керуватися тим, що РФ, перш за все, повинна виконати мінські домовленості. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику", - сказала Лійметс.

Глава МЗС також підкреслила, що Росія повинна повернути окуповані території країнам, яким вони належать. "І тоді ми зможемо обговорити, як відновити і поліпшити відносини", – додала вона.

На її думку, між Євросоюзом і Росією і так "достатньо діалогу". "Є діалог, є контакти. Однак питання в тому, які кроки робить РФ в дотриманні міжнародного права і повазі прав людини. Це ті місця, де ми повинні спочатку побачити зміни, перед відновленням діалогу на вищому рівні з Росією", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативи Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.

Як повідомляло РБК-Україна, Макрон пояснив свою підтримку ініціативи канцлера Німеччини Ангели Меркель запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт глав держави ЄС необхідністю відстоювати європейські інтереси.

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