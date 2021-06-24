Спочатку виконання "Мінська": Естонія назвала умову для саміту ЄС і Росії

Саміт ЄС і Росії на вищому рівні можливий тільки після виконання Москвою мінських угод по Донбасу. Крім того, російська влада повинна повернути країнам окуповані у них території.

"Позиція Естонії в цьому питанні довгий час була визначена: шукаючи змін у відносинах з Росією, важливо керуватися тим, що РФ, перш за все, повинна виконати мінські домовленості. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику", - сказала Лійметс.

Глава МЗС також підкреслила, що Росія повинна повернути окуповані території країнам, яким вони належать. "І тоді ми зможемо обговорити, як відновити і поліпшити відносини", – додала вона.

На її думку, між Євросоюзом і Росією і так "достатньо діалогу". "Є діалог, є контакти. Однак питання в тому, які кроки робить РФ в дотриманні міжнародного права і повазі прав людини. Це ті місця, де ми повинні спочатку побачити зміни, перед відновленням діалогу на вищому рівні з Росією", - зазначила дипломат.