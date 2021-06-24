Прем'єр Нідерландів відмовився брати участь у саміті ЄС, куди запропонували запросити Путіна
Виконувач обов'язкив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, на який канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна. Рішення глави нідерландського уряду пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі.
Про це Марк Рютте повідомив перед початком засідання Євроради.
"Я не заперечую проти того, щоб з Володимиром Путіним зустрілися два лідери (Меркель і президент Франції Еммануель Макрон - ред.) Сам Я не буду зустрічатися з Володимиром Путіним як (представник - ред.) Євросоюзу", - сказав Рютте після прибуття на засідання Євроради.
Як пояснив журналіст нідерландського видання Trouw Крістоф Шмідт, таке рішення Рютте пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі.
Нагадаємо, вчора, 23 червня, Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.