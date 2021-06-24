Сначала выполнение "Минска": Эстония назвала условие для саммита ЕС и России
Саммит ЕС и России на высшем уровне возможен только после выполнения Москвой минских соглашений по Донбассу. Кроме того, российские власти должны вернуть странам оккупированные у них территории.
Об этом в интервью телеканалу ERR заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
"Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время была определена: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что РФ, прежде всего, должна выполнить минские договоренности. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику", - сказала Лийметс.
Глава МИД также подчеркнула, что Россия должна вернуть оккупированные территории странам, которым они принадлежат. "И тогда мы сможем обсудить, как восстановить и улучшить отношения", – добавила она.
По ее мнению, между Евросоюзом и Россией и так "достаточно диалога". "Есть диалог, есть контакты. Однако вопрос в том, какие шаги предпринимает РФ в соблюдении международного права и уважении прав человека. Это те места, где мы должны сначала увидеть изменения, перед возобновлением диалога на высшем уровне с Россией", - отметила дипломат.
Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.
Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.
Как сообщало РБК-Украина, Макрон объяснил свою поддержку инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит глав государства ЕС необходимостью отстаивать европейские интересы.