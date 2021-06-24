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Макрон пояснив, чому Путіна потрібно запросити на саміт ЄС

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Брюссель, Четвер 24 червня 2021 15:17
Макрон пояснив, чому Путіна потрібно запросити на саміт ЄС Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що підтримав ініціативу канцлера Німеччини Ангели Меркель запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт глав держави ЄС через необхідність відстоювання європейських інтересів.

Про це Еммануель Макрон заявив перед початком саміту Євросоюзу.

"Ми визнаємо існування діалогу з Москвою, який необхідний для стабільності на європейському континенті. Ми повинні реагувати на дії Росії відповідно до закону і розбирати кожен конкретний випадок", - сказав Макрон.

При цьому він нагадав про зустріч президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві. Макрон також зазначив, що Франція вже два роки підтримує ідею зустрічі лідерів Євросоюзу і Росії.

"Сподіваюся, що в умовах абсолютної європейської координації у нас вийде провести цей амбітний діалог", - резюмував французький лідер.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.

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Саміт Евросоюз Володимир Путін
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