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Російська армія увійшла до Кремінної, почалися вуличні бої

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Кремінна, Понеділок 18 квітня 2022 09:25
Російська армія увійшла до Кремінної, почалися вуличні бої Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Російська армія увійшла до Кремінної (Луганська область). У місті вже зав'язалися вуличні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяці триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки", - зазначив він.

Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.

Нагадаємо, раніше Міноборони Британії заявило, що російські війська досі не в змозі повністю взяти Маріуполь (Донецька область).

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