Російська армія увійшла до Кремінної, почалися вуличні бої

Російська армія увійшла до Кремінної (Луганська область). У місті вже зав'язалися вуличні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяці триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки", - зазначив він.

Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.