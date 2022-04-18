Окупанти почали рівняти місто з землею. Гайдай пояснив вихід ЗСУ з Кремінної

У Луганській ОВА пояснили причину відходу українських військових з Кремінної. ЗСУ планують перегрупуватися, аби знову йти в бій, адже окупанти почали не йти в атаку, а рівняти місто із землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Сергія Гайдая під час марафону "FreeДОМ" на телеканалі UA.

"Сьогодні вночі відійшли наші війська. Річ у тім, що майже за два місяці оборони вже дуже все розбите, сильно пристрілялися орки і вони вже вирішили не йти в атаку, прорив, а вирішили все рівняти із землею. Наші хлопці зрозуміли, що треба трохи відійти, перегрупуватись. Нічого такого критичного та надприродного в цьому немає. "Зраду" не треба шукати, просто немає сенсу стояти на одному місці і всім загинути, не завдати істотної шкоди ворогові. Тому і було ухвалено рішення відійти, перегрупуватись і далі воювати", - розповів Гайдай.

Він також розповів, що позиційні бої тривають у Рубіжному та Попасній.

При цьому "маріупольська ситуація" в Рубіжному, Попасній, Гірській громаді. Понад 70% руйнувань. За його словами, це "населені пункти-привиди".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російська армія увійшла до Кремінної Луганської області. У місті вже зав'язалися вуличні бої.

Після чого стало відомо, що в Кремінній російські військові розстріляли цивільний автомобіль, яким мирні жителі намагалися евакуюватися з міста. Відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

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