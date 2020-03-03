СН на засіданні фракції обговорить кадрові зміни у правоохоронних органах, - Корнієнко

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує на засіданні 3 березня обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах. Про це в ефірі "Свободи слова" заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.

Він припускає, що ці зміни можуть відбутися вже найближчим часом.

"Треба заслухати звіт (на позачерговому засіданні Верховної Ради - ред.), треба зробити висновки. Можливо, ці зміни будуть найближчим часом. Можливо, буде можливість дати ще себе проявити керівникам правоохоронних органів", - зазначив Корнієнко.

За словами нардепа, з цього питання у фракції ведеться дискусія.

"Завтра буде засідання фракції. Думаю, що ми остаточно будемо визначатися завтра", - резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Воно буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо станеться вранці у вівторок, 3 лютого.

Як писало РБК-Україна, також під час позачергового засідання 4 березня нардепи заслухають звіти силових і антикорупційних органів.