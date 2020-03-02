Монастирський: Аваков має залишитися на посаді в оновленому Кабміні

Депутат прогнозує, що Авакова перепризначать до нового складу Кабміну

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має залишитися в оновленому Кабміні на цій же посаді. Про це в коментарі "Лівому берегу" заявив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, передає РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що велика частина Кабміну є кандидатами на вихід з уряду. Чому? Тому що на певних своїх напрямках міністерства просто не впоралися. Це можна сказати про більшість міністерств. Крім одного - це Міністерство внутрішніх справ. Тому що в цьому напрямку однозначно треба визнати - це одне з найсильніших міністерств. Думаю, з цим погодяться багато моїх колег і депутатів", - заявив Монастирський.

Депутат прогнозує, що Авакова перепризначать у новий склад Кабміну.

"Переконаний, що міністр Аваков має залишитися в новому уряді. Думаю, що до нього питань точно буде найменше. Адже в багатьох напрямках він дійсно підставив плече своїм колегам у Кабміні. Я маю на увазі евакуацію наших людей з Уханя через коронавірус. Хоча це була пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я, але Нацгвардія і Поліція підставили плече - і масових заворушень не було. Тому мій прогноз - міністр Аваков однозначно повинен залишитися працювати в оновленому Кабміні. Він працює в міністерстві вже шість років. І за цей час фактично в усіх напрямках у МВС забезпечено лад. Міністр справляється з тими викликами, які стоять перед МВС", - вважає нардеп.

Нагадаємо, Арсен Аваков став головою МВС незабаром після втечі Віктора Януковича, на початку 2014 року. У листопаді 2014 року Авакова перепризначили міністром після позачергових виборів Верховної Ради, у квітні 2016 року - після призначення прем'єром Володимира Гройсмана і в серпні 2019 року - після приходу на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, раніше Арсен Аваков відповів на заяви Владислава Суркова (колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна) про Донбас і політиці щодо України.