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СБУ затримала бориспільського депутата на вимаганні 40 тисяч доларів з нотаріуса

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 16:23
СБУ затримала бориспільського депутата на вимаганні 40 тисяч доларів з нотаріуса Фото: депутат з Борисполя вимагав 40 тисяч доларів від нотаріуса (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав і отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

В ході слідства встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності.

Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.

Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют. Йому повідомлено про підозру у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив в суд обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара.

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили перші підозри у справі про "ядерні хабарі". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Микитасю.

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