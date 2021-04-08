СБУ затримала бориспільського депутата на вимаганні 40 тисяч доларів з нотаріуса
Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав і отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
В ході слідства встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності.
Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мінюсті. Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту.
Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют. Йому повідомлено про підозру у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив в суд обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара.
РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили перші підозри у справі про "ядерні хабарі". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Микитасю.