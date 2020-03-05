СН може зібрати фракцію перед позачерговим засіданням Ради

Фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання перед позачерговим засіданням Верховної ради. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати визначать, наскільки вистачає голосів за висловлення недовіри генпрокурору.

"Можливо, у нас буде коротка зустріч (фракції, - ред.) перед голосуванням. Можливо, ми там проведемо сигнальне голосування", - заявив парламентар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

Як писало РБК-Україна, в четвер увечері Верховна рада збереться на позачергове засідання, на якому може висловити недовіру Руслану Рябошапці. Початок засідання запланований на 18:30. Глава парламенту Дмитро Разумков очікує, що воно триватиме близько двох годин.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламент не буде призначати нового генерального прокурора.

За даними джерел РБК-Україна, на цю посаду розглядаються нардеп Сергій Іонушас і т.в.о. глави ДБР Ірина Венедиктова.