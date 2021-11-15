У СН розповіли чи підтримуватимуть відставку Ткаченка

"Слуга народу" задовольнить заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Однак поки фракція не обговорювала кандидатуру на посаду міністра культури замість Ткаченка.

Про це заявив віце-спікер Верховної ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з журналістами на полях з'їзду партії, передає кореспондент РБК-Україна .

"Всі заяви за власним бажанням ми задовольняємо. Така у нас практика. Якщо є заява і буде комітет, то вона може бути розглянута" - заявив він.

Корнієнко додав, що кандидатури на посаду міністра культури у разі відставки Ткаченка, за словами Корнієнка, ще не обговорювалися.

"Це точно не обговорювалося. Це було несподіванкою", - сказав він.