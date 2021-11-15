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В СН рассказали будут ли поддерживать отставку Ткаченко

Автор: Милан Лелич

"Слуга народа" удовлетворит заявление об отставки министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Однако пока фракция не обсуждала кандидатуру на должность министра культуры вместо Ткаченко.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с журналистами на полях съезда партии, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все заявления по собственному желанию мы удовлетворяем. Такова у нас практика. Если есть заявление и будет комитет, то оно может быть рассмотрено" - заявил он.

Корниенко добавил, что кандидатуры на должность министра культуры в случае отставки Ткаченко, по словам Корниенко, еще не обсуждались.

"Это точно не обсуждалось. Это было неожиданностью", - сказал он.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры.

До этого информированный источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что Ткаченко уйдет из правительства Дениса Шмыгаля.

Еще в конце августа РБК-Украина писало, что Ткаченко может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев.

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Александр ТкаченкоСлуга народаАлександр Корниенко