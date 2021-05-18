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СН очікує, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення нових міністрів

Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" очікує, що вже завтра, 20 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесе до Ради подання про призначення нових міністрів. Мова йде про призначення керівників Мінінфраструктури, МОЗ та Міністерства розвитку економіки.

Про це РБК-Україна розповіла заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, нардепи від "Слуги народу" зібрали достатню кількість підписів для того, щоб подати подання на кандидатів на вакантні посади в Кабміні.

МІУ може очолити глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, Мінекономрозвитку - глава податкової Олексій Любченко, а МОЗ - головний санлікар Віктор Ляшко.

"Очікуємо, що завтра буде внесення подання прем'єра про призначення цих людей. Ми розраховуємо у четвер розглянути та проголосувати на сесії Ради. Дуже важливо, щоб одразу міністерства отримали повноцінних очільників цього тижня", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Також нардепи звільнили голову Міністерства розвитку економіки Ігоря Петрашка.

Криклій та Петрашко самі написали заяви на звільнення, а от главу МОЗ Максима Степанова відправили у відставку на прохання прем'єра.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниназначениеМІУСлуга народаДенис ШмигальМіністерство економічного розвитку і торгівлі