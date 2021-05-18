СН очікує, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення нових міністрів

Фракція "Слуга народу" очікує, що вже завтра, 20 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесе до Ради подання про призначення нових міністрів . Мова йде про призначення керівників Мінінфраструктури, МОЗ та Міністерства розвитку економіки.

За словами Кравчук, нардепи від "Слуги народу" зібрали достатню кількість підписів для того, щоб подати подання на кандидатів на вакантні посади в Кабміні.

МІУ може очолити глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, Мінекономрозвитку - глава податкової Олексій Любченко, а МОЗ - головний санлікар Віктор Ляшко.

"Очікуємо, що завтра буде внесення подання прем'єра про призначення цих людей. Ми розраховуємо у четвер розглянути та проголосувати на сесії Ради. Дуже важливо, щоб одразу міністерства отримали повноцінних очільників цього тижня", - сказала вона.