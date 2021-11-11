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У СН оцінили цілі та склад об'єднання Разумкова в Раді

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 08:40
У СН оцінили цілі та склад об'єднання Разумкова в Раді Фото: екс-спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Екс-спікер Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", обігравши в його назві своє прізвище. Куди, окрім двох десятків депутатів із фракції монобільшості, приєдналися двоє представників "Батьківщини" та виключена з президентської фракції мажоритарниця Людмила Буймістер - усі вони не голосували за відставку Разумкова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

Як розповіло РБК-Україна одне з найвпливовіших джерел у монобільшості, до об'єднання увійшли депутати, близькі до самого Разумкова, та до екс-міністра МВС Арсена Авакова.

"І просто люди, скривджені на фракцію чи партію. ​​Наприклад, люди, близькі до Андрія Богдана. Або (Михайло, - ред.) Крячко та (Роман, - ред.) Соха - вони незадоволені тим, що їх відсунули від керівництва парторганізацією в Запоріжжі.(Дмитру, - ред.) Гуріну, ймовірно, не сподобалося те, що йому не дали ухвалити його варіант закону про столицю", - пояснило джерело.

Разом з тим, у СН є й інші депутати, яких вважають лояльними до спікера. Але вступити в об'єднання вони, принаймні поки що, не наважилися. Як вважають у правлячій партії - через страх позбутися керівних посад у комітетах та у фракції.

Співрозмовники РБК-Україна у "Слузі народу" впевнені, що, створивши це МФО, екс-спікер переслідує одразу три цілі.

Перша - "насолити" партії влади і вказати їм на розбрат у їхніх же лавах. Друга мета - технологічна (адже, як пояснюють у СН, одна справа, коли Разумкова титруватимуть в ефірах із приставкою "колишній" голова ВР, а інше - голова міжфракційного об'єднання). Третє завдання - заснувати фундамент для своєї майбутньої політичної сили.

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