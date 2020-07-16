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Хакери зламали Twitter-акаунти Маска, Гейтса, Байдена і Обами: обіцяли роздавати біткойни

США, Четвер 16 липня 2020 04:57
Хакери зламали Twitter-акаунти Маска, Гейтса, Байдена і Обами: обіцяли роздавати біткойни
Фото: кібератака (РБК-Украина)
Автор: Надія Собенко

На біткойн-гаманці хакерів надійшло більше 300 переказів на суму понад 110 000 доларів

Хакери зламали обліковий запис десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. Записи з'явилися схожі твіти з закликом надсилати біткойни на певні гаманці і обіцянкою повернути криптовалюту назад в подвійному розмірі.

Про це повідомляє Виѕіпеѕѕ Іnsider.

Жертвами кібератаки стали акаунти засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника Microsoft Білла Гейтса, голови Amazon Джефа Безоса, репера Каньє Уеста, колишнього президента США Барака Обами, мільярдера Уоррена Баффета, кандидата в президента США від Демократичної партії Джо Байдена, , мільярдера і колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Також злочинці зламали Twitter платіжного додатка Джека Дорсі Cash App, творців Ethereum - Віталіка Бутеріна, і Litecoin - Чарлі Чи, голови Tron Foundation Джастіна Сану, керівника Binance Чанпэна Чжао і компанії Ripple. Крім того, були зламані облікові записи Über і Apple, а також бірж Coinbase, Gemini, Kucoin, Bitfinex та інших.

"Все біткойни, надіслані на адресу нижче, повернуться у подвійному розмірі. Якщо ви відправите 1000 доларів, я поверну 2000 доларів. Роблю це протягом 30 хвилин", - говорилося в повідомленнях.

Фото: Скріншот

Записи з пропозиціями безкоштовної криптовалюти були видалені до моменту публікації, при цьому на деяких облікових записів пости з'являлися кілька разів.

Протягом декількох годин, які минули від появи перших шахрайських повідомлень, на згадані біткойн-гаманці надійшло більше 300 переказів на суму понад 110 000 доларів, повідомляє видання Protocol.

Twitter повідомили, що обмежують можливість публикациюи повідомлень і інші функції.

"Ми продовжуємо обмежувати можливість публікувати повідомлення, змінювати пароль і деякі інші функції аккаунта, поки ми вивчаємо це. Дякуємо за терпіння", - йдеться в повідомленні.

Акції Twitter після закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі подешевшали на 3,48%, до 34,43 дол. за акцію.

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