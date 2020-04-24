Почалася зустріч фракції "Слуга народу" з Саакашвілі

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент може розглянути призначення Саакашвілі на наступному тижні

У п'ятницю, 24 квітня, фракція "Слуга народу" проводить зустріч з кандидатом на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ Михайлом Саакашвілі. Про це написав депутат Верховної ради від фракції СН Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Качура зазначив, що зробив Саакашвілі зауваження з приводу носіння маски.

"Почалася зустріч з Саакашвілі. Зробив зауваження Михайлу про носіння маски. Згідно з постановою Кабміну, до складу якого респондент претендує бути прийнятий, передбачено штраф", - написав парламентарій.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада України може розглянути питання призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ на наступному тижні.

За словами Корнієнка, голосування за призначення колишнього президента Грузії на пост в українському уряді може відбутися у вівторок або середу. На порядку денному сьогоднішнього позачергового засідання питання призначення Саакашвілі немає.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі перед зустріччю з фракцією "Слуга народу" заявив, що буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Політик підкреслив, що для нього важливо посилити роботу з парламентом і відсунути в сторону олігархічні і приватні інтереси.