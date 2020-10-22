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Зеленський пояснив наміри створити вільну економічну зону на Донбасі

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 17:40
Зеленський пояснив наміри створити вільну економічну зону на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Звільнені від податків Донецька та Луганська області стануть привабливими для інвесторів

Створення вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни. Питання буде поставлене під час опитування 25 жовтня

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, повідомляє прес-служба президента.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", - сказав президент.

Водночас президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, відносна більшість (45%) українців проти створення "вільної економічної зони" на Донбасі, підтримують - 33,5%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

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