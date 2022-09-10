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Боєприпасів немає, а командири втекли. Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

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Україна, Субота 10 вересня 2022 18:33
Боєприпасів немає, а командири втекли. Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення) Фото: окупанти розповідають про скрутне становище армії РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти зізнаються, що командири втікають з передової, залишаючи війська без боєприпасів. При цьому російська армія має великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів сестрі, що його підрозділ має великі втрати. За його словами, бійців залишилося як "навчальний клас". При цьому окупант заявив, що поранені підривають себе на полі бою, бо розуміють, що за ними не повернуться.

"Бубі перебило ноги, він попрощався з нами у прямому ефірі і підірвав себе", - сказав російський солдат.

Окупант також розповідає, що боєприпасів у нього не залишилося. Поповнити запаси він не може, оскільки командири втекти.

"Старші брати пішли від нас. Ми залишилися самі. У мене БК немає, я його використав сьогодні. Мін мені не привезли, я зараз тільки зі стрілковою (зброєю, - ред.)... У нас закінчилися патрони, тому що доблесне керівництво не потурбувалося про це", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська почали відступати з Харківської області, в Міноборони РФ підтвердили це, але назвали втечі "перекиданням" сил.

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