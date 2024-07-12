Сможет ли Украина бить по РФ истребителями F-16: ответ премьера Дании
Правительство Дании не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако эти удары, в частности, по территории РФ должны соответствовать международному праву.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Нельзя задавать этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - отметила она.
Кроме того, Фредериксен признала, что того количества самолетов, которые предоставит Копенгаген, будет недостаточно.
"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень велико. Их сейчас используют непосредственно в Украине. А потому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", - подчеркнула премьер.
F-16 для Украины
На днях, находясь в Вашингтоне по случаю саммита НАТО, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.
Отметим, что на полях саммита стало известно, что F-16 уже на пути в Украину.
Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.
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