ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сможет ли Украина бить по РФ истребителями F-16: ответ премьера Дании

Украина, Пятница 12 июля 2024 10:20
UA EN RU
Сможет ли Украина бить по РФ истребителями F-16: ответ премьера Дании Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Дании не исключает возможности для Украины бить из истребителей F-16 за пределами страны. Однако эти удары, в частности, по территории РФ должны соответствовать международному праву.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Нельзя задавать этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - отметила она.

Кроме того, Фредериксен признала, что того количества самолетов, которые предоставит Копенгаген, будет недостаточно.

"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень велико. Их сейчас используют непосредственно в Украине. А потому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", - подчеркнула премьер.

F-16 для Украины

На днях, находясь в Вашингтоне по случаю саммита НАТО, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

Отметим, что на полях саммита стало известно, что F-16 уже на пути в Украину.

Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дания F-16 Война в Украине
NEWS
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет