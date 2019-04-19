Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня: де і коли дивитися

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Передвиборчі дебати кандидатів у президенти України призначені на 19 квітня

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського відбудуться 19 квітня - в останню п'ятницю перед другим туром виборів. Все, що відомо про місце проведення, де і коли дивитися онлайн дебати кандидатів на пост президента - в матеріалі РБК-Україна.

Дивитися дебати онлайн Порошенка та Зеленського можна на РБК-Україна

Дебати на НСК Олімпійський: 19 квітня о 19:00

Відповідно до Закону України, передвиборні дебати проводяться напередодні "дня тиші" перед повторним голосуванням у прямому ефірі студії Громадського телебачення.

Однак після оголошення результатів голосування в першому турі президентських виборів, Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Петру Порошенку провести дебати на НСК "Олімпійський".

Кандидати неодноразово висували один одному різні вимоги про час та умови проведення зустрічі.

В результаті досягнутої домовленості дебати були призначені на 19:00 19 квітня. Петро Порошенко та Володимир Зеленський повинні зустрітися на "Олімпійському".

Передбачається, що онлайн-трансляція дебатів буде доступна на Facebook-сторінках кандидатів.

Фото: Дебати 19 квітня (facebook.com/PetroPoroshenko2019)

Для тих, хто збирається спостерігати за ходом дебатів безпосередньо в Києві на НСК "Олімпійський", вхід на стадіон відкриють 19 квітня з 16:30 за попередніми списками. Про це йдеться в анонсі заходу на Facebook.

У штабі Володимира Зеленського також запропонували всім бажаючим глядачам зареєструватися і отримати безкоштовні квитки в фан-зону, яка буде знаходитися перед сценою.

Відео: Володимир Зеленський про дебатах на НСК "Олімпійський" (facebook.com/zelenskiy95)

Офіційні дебати на "UA: Суспільне": 19 квітня о 20:00

Проведення передвиборчих дебатів заплановано і в ефірі Національної громадської телерадіокомпанії, відповідно до законодавства та постанови ЦВК.

Кожному з претендентів на пост глави держави буде надана можливість участі в дискусії в форматі "запитання-відповідь". Під час дебатів кандидати зможуть вимовити "вступне слово", задати один одному до 5 питань і завершити виступ короткою промовою.

Тривалість офіційних дебатів становить 60 хвилин. Прямий ефір на телеканалі "UA: Суспільне" і радіотрансляція на "UA: Українське радіо" розпочнеться о 20:00 19 квітня. Інші телеканали також можуть транслювати дебати безкоштовно.

Як повідомили в НГТУ, якщо один з учасників або ж обидва не прийдуть в призначений час на ефір "Суспільного", протягом години буде транслюватися нейтральне відео з рухомим рядком про те, що кандидати на пост президента, не з'явилися для участі в дебатах.

У разі присутності на дебатах тільки одного кандидата, йому нададуть весь час ефіру для передвиборчої агітації.