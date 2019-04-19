Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля: где и когда смотреть

Коллаж РБК-Украина

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины назначены на 19 апреля

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоятся 19 апреля - в последнюю пятницу перед вторым туром выборов. Все, что известно о месте проведения, где и когда смотреть онлайн дебаты кандидатов на пост президента - в материале РБК-Украина.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на РБК-Украина

Дебаты на НСК Олимпийский: 19 апреля в 19:00

Согласно Закону Украины, предвыборные дебаты проводятся накануне “дня тишины” перед повторным голосованием в прямом эфире студии Общественного телевидения.

Однако после объявления результатов голосования в первом туре президентских выборов, Владимир Зеленский в видеообращении предложил Петру Порошенко провести дебаты на НСК “Олимпийский”.

Кандидаты неоднократно выдвигали друг другу различные требования о времени и условиях проведения встречи.

В результате достигнутой договоренности дебаты были назначены на 19:00 19 апреля. Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны встретиться на “Олимпийском”.

Предполагается, что онлайн-трансляция дебатов будет доступна на Facebook-страницах кандидатов.

Фото: Дебаты 19 апреля (facebook.com/PetroPoroshenko2019)

Для тех, кто собирается наблюдать за ходом дебатов непосредственно в Киеве на НСК “Олимпийский”, вход на стадион откроют 19 апреля с 16:30 по предварительным спискам. Об этом говорится в анонсе мероприятия на Facebook.

В штабе Владимира Зеленского также предложили всем желающим зрителям зарегистрироваться и получить бесплатные билеты в фан-зону, которая будет находиться перед сценой.

Видео: Владимир Зеленский о дебатах на НСК "Олимпийский" (facebook.com/zelenskiy95)

Официальные дебаты на “UA: Суспільне”: 19 апреля в 20:00

Проведение предвыборных дебатов запланировано и в эфире Национальной общественной телерадиокомпании, в соответствии с законодательством и постановлением ЦИК.

Каждому из претендентов на пост главы государства будет предоставлена возможность участия в дискуссии в формате “вопрос-ответ”. Во время дебатов кандидаты смогут произнести "вступительное слово", задать друг другу до 5 вопросов и завершить выступление короткой речью.

Длительность официальных дебатов составляет 60 минут. Прямой эфир на телеканале “UA: Суспільне” и радиотрансляция на “UA: Українське радіо” начнется в 20:00 19 апреля. Другие телеканалы также могут транслировать дебаты бесплатно.

Как сообщили в НОТУ, если один из участников или же оба не придут в назначенное время на эфир "Суспільного", в течение часа будет транслироваться нейтральное видео с бегущей строкой о том, что кандидаты на пост президента, не явились для участия в дебатах.

В случае присутствия на дебатах только одного кандидата, ему предоставят все время эфира для предвыборной агитации.