Смолій не планує йти у відставку з посади голови НБУ до завершення каденції

Голова Національного банку (НБУ) Яків Смолій планує залишатися на свої посаді до завершення каденції. Попереду багато завдань, які необхідно виконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню ВВС News Україна.

Смолій нагадав, що для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінений голова НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється з подання президента, а затверджується Верховною радою.

"В мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - сказав він.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що Національний банк України (НБУ) під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).