Смолій назвав головну мету НБУ під час кризи

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Центробанк має намір зберегти макрофінансову стабільність для швидкого виходу з кризи

Національний банк України (НБУ) під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася. Про це голова Національного банку України Яків Смолій сказав під час звіту у Верховній раді.

Як зазначив Смолій, в останні 3-4 роки діяльність НБУ була спрямована на збереження макрофінансової стабільності.

"Ми сьогодні маємо оздоровлену живу банківську систему", - сказав він і додав, що ліквідність банків понад 200 млрд грн і банкам не потрібні додаткові гроші для кредитування.

За його словами, низька інфляція і зниження облікової ставки сприяли зниженню вартості кредитів, які банки можуть направляти на підтримку бізнесу та економіки.

"Основне завдання, яке стоїть перед банківською системою після завершення карантину, коли ми поступово почнемо виходити з кризи, підтримати підприємства, щоб економіка швидко відновилася і падіння ВВП було якомога менше", - заявив він.

Водночас Смолій наголосив, що фінансова система не працює на економічному острові.

"Наскільки сприятливе економічне середовище, наскільки інституційно сильна країна, наскільки захищені права кредиторів та інвесторів - настільки і фінансова система спроможна бути двигуном економічного зростання. Тому питання, яке зараз кожен в цій залі повинен собі поставити, це не "де взяти гроші", а "як швидко ми можемо здійснити реформи". Зрештою, на 5% впаде українська економіка чи менше - в наших з вами руках", - додав він.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що в травні 2020 року чиста пропозиція валюти навіть вища, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.