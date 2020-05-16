Смолий не планирует уходить в отставку с должности главы НБУ до завершения каденции

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий планирует оставаться на своем посту до завершения каденции. Впереди много задач, которые необходимо выполнить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию BBC News Украина.

Смолий напомнил, что для главы Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть сменен глава НБУ. Глава Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной радой.

"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).