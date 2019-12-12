Смолій назвав умови МВФ для співпраці з Україною

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Серед умов закон про банки-банкрути та питання ринку землі

Україна протягом поточного року вже виконала низку умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), проте деякі з них залишаються на порядку денному. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій нагадав, що представники НБУ брали участь у переговорах з МВФ в травні, вересні та в листопаді.

"Багато домовленостей, які передували staff-level agreement (погодження на рівні персоналу, - ред.), були виконані", - сказав він.

За словами Смолія, залишилися "незначні технічні моменти".

"У першу чергу це закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають в стадії ліквідації в Фонді гарантування", - сказав він і нагадав про низку судових рішень, які зобов'язують НБУ повернути банкам-банкрутам ліцензії.

Друге, це створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. "Ці законопроекти зі сторони Кабміну розроблені", - сказав Смолій.

"І також питання, яке дуже плідно обговорювалося, це про обіг земель сільськогосподарського призначення", - додав він.

Нагадаємо, 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

У то й же час Георгієва заявила, що ефективність угоди буде залежати від виконання ряду дій. Зокрема, за її словами, вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи, і відшкодувати великі витрати платників податків на цей процес.

Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, внутрішній графік МВФ так побудований, що програма не зможе бути схвалена в 2019 році.