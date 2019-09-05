Смолій назвав причини укріплення гривні до долара

Укріплення курсу гривні до долара у 2019 року було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий врожай зернових, подальше зростання експорту ІТ послуг.

Крім того, на укріплення гривні впливало зростання довіри інвесторів до української економіки та спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів, додав він.

"Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів та зростання попиту на ОВДП. Хоча приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП суттєво послабився в останні тижні, валютний ринок залишався збалансованим", - зазначив Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня.

За даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.