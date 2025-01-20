Россияне заявили об атаке дронов на нефтебазу в Воронежской области

Жители города Лиски Воронежской области, Россия, пожаловались на атаку беспилотников. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам местных было слышно по меньшей мере 4 взрыва и видно пламя в районе нефтебазы.

Позже глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Лискинском районе было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько дронов. Однако в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно.

Взрывы в России

Ранее мы писали о том, что в ночь на 18 января украинские воины нанесли ряд ударов по объектам россиян. Так, дроны ГУР поразили нефтебазу в Тульской области. По данным РБК-Украина, зафиксировано по меньшей мере десять метких "прилетов".

По данным Генштаба, Силы спецопераций атаковали базу "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области. Там возник пожар.