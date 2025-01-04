В Смоленской области заявили об атаке дронов этой ночью, в сети назвали вероятную цель

В Смоленской области (РФ) этой ночью, 4 января, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. В регионе раздавались взрывы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина и Telegram-каналы.
По словам российского чиновника в заявлении рано утром, якобы благодаря работе ПВО в целом в течение этой ночи было сбито 5 беспилотников.
Смоленский губернатор также утверждает, что "на земле пострадавших и разрушений нет".
Отметим, что перед этим, еще около полуночи, он рассказывал, что на территории Сафоновского и Ершицкого районов была "прекращена атака 2 БПЛА ВСУ".
Вместе с тем в сети появились публикации о том, что дроновый удар был по городу Сафоново.
Город Сафоново Смоленской области на карте (фото: скрин google.com/maps/place)
Также в Telegram-канале Exilenova+ звучит предположение, что целью могло быть предприятие АО "Авангард", которое входит в состав одного из крупного российского ракетостроительного холдинга АО "ВПК "НПО машиностроения" и в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
По данным из открытых источников, основной продукцией этого предприятия называют транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.
Номенклатура АО "Авангард" в Сафоново, среди прочего, включает корпуса ракетных двигателей твердого топлива.
В целом Сафоновский завод пластмасс был создан в 1959 году, и оно с 1998 года находится в ведении российского Федерального космического агентства, а в 2008 году было преобразовано в ОАО "Авангард".
АО "Авангард" в российском городе Сафоново (фото: wikipedia.org)
Утром в Министерстве обороны РФ отчитались о якобы 16 сбитых беспилотниках над 5 регионами, но есть нюанс по Смоленской области. Так, несмотря на утверждение местного губернатора о 5 ликвидированных БПЛА, оборонное ведомство страны-агрессора рассказывает о 3 сбитых дронах.
В целом же по версии Минобороны РФ в утреннем заявлении, ночью были уничтожены:
10 БПЛА в Брянской,
3 - в Смоленской,
1 - в Белгородской,
1 - в Псковской,
и еще 1 - в Ленинградской области.
Напомним, в Смоленской области несколько дней назад была поражена дронами нефтебаза в городе Ярцево. На объекте произошел сильный пожар.
В Генеральном штабе ВСУ тогда подтвердили удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области. В военном ведомстве уточнили, что операцию провели воины Сил специальных операций по взаимодействию с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил обороны Украины.
А уже 1 января российские СМИ рассказали, что в результате атаки дронов по нефтебазе "Ярцевская" загорелись два резервуара с бензином и дизельным топливом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.