Смоленська авіакатастрофа: літак Качинського могли підірвати зсередини

Катастрофа літака польського президента Леха Качинського у 2010 році під Смоленськом могла статися в результаті двох вибухів. Такого висновку дійшла парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи.

Про це йдеться у відео щодо результатів розслідування, яке опублікував голова комісії Антоніо Мацеревич.

Як вважають у комісії польського Сейму, на борту президентського літака Ту-154 сталися два вибухи.

Так, один вибух стався у дальній частині лівого крила, а інший - безпосередньо біля фюзеляжу літака. Про це свідчать стан тіла загиблих та пошкодження елементів літака.

Крім того, у звіті парламентської комісії йдеться про те, що на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки - тротилу, гексогену та пентриту.

Нагадаємо, літак Ту-154 з польським президентом, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська. В результаті катастрофи літака загинули всі, хто перебував на борту.

Росія стверджує, що катастрофа сталася через нібито помилку командувача повітряними силами Польщі Анджея Бласіка, який нібито дозволив посадку попри погані погодні умови. Однак у Польщі російську версію трагедії заперечують.

Нагадаємо, восени минулого року польські експерти прибули до Росії, щоб дослідити уламки літака президента Качинського; це був другий візит польської сторони до Росії за рік.