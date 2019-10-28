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Польські експерти прибули в Росію для огляду літака Качинського

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 17:16
Польські експерти прибули в Росію для огляду літака Качинського
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

До Росії прибули представники Національної прокуратури Польщі

У Смоленську (Російська Федерація) розпочався черговий етап огляду польськими експертами літака Ту-154, який розбився у 2010 році з президентом Лехом Качинським на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, в Росію прибули сім осіб, серед них представники Національної прокуратури Польщі. Вони оглядають елементи літака і фіксують це на фото і відео.

За неофіційною інформацією, метою візиту прокурорів є проведення досліджень, які американські експерти, які співпрацюють з польськими слідчими, вважали необхідними.

Відзначимо, що за цей рік-це другий візит представників польської сторони в Росії у зв'язку з розслідуванням обставин катастрофи польського літака Ту-154М.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію повернути уламки літака Ту-154М, який розбився поблизу Смоленська 10 квітня 2010 року.

РБК-Україна писало, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

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